وزارتا تنمية المجتمع والموارد البشرية والتوطين تحتفلان بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، الحفل المشترك لوزارتي تنمية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والموظفين في الوزارتين.

وتم افتتاح الحفل، الذي أقيم في المبنى المشترك للوزارتين في دبي، بالسلام الوطني الإماراتي، مصحوباً بمعزوفة فريدة على «الكمان»، أدتها خولة سعيد الرايحي الطالبة في جامعة زايد. وعكس الاحتفال، بفعالياته المتنوعة، الروح الوطنية والولاء والانتماء للوطن والقيادة، والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الراسخة في ذاكرة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وشارك الحضور، بكتابة عبارات وطنية على لوحة الخمسين، بألوان علم الإمارات خلال الحفل الذي تضمن أيضاً فعاليات وعروضاً تراثية وفنية، تحاكي هذه المناسبة، ومن بينها الزهاب التقليدي، ودكان زمان أول «الطيبين»، ومنفذ لبيع منتجات مشروع «مشاغل» لأصحاب الهمم، ومنفذ آخر لبيع منتجات مشروع «الكجوجة»، للمنتجات التراثية من الأسر الإماراتية المنتجة، فضلاً عن رسم حي للوحات وطنية، وورش للرسم على الفخار والحناء، ومأكولات ومشروبات شعبية متنوعة، إلى جانب مسابقات تثقيفية.

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