سعود بن صقر يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة»، بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وذلك على مسرح المدرسة الابتدائية الدولية في خزام.

وتأتي الاحتفالات السنوية في الأكاديمية، احتفاءً بالنجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الماضية، وتأكيداً على عزم الطلبة وجميع كوادر المنظومة التعليمية في الإمارة، المضي قدماً نحو مواصلة مسيرة الازدهار والنماء، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

وأدى الطلبة المشاركون، مجموعة من العروض والفعاليات، التي عكست أوجهاً من الرحلة الإنسانية الفريدة، والإرث الثقافي والحضاري للدولة، وأظهرت الجهود التي بذلها الآباء المؤسسون في إرساء دعائم ومبادئ الاتحاد، خلال الخمسين عاماً الماضية، لتشكل ركائز أساسية في مواصلة رحلة التميز الإماراتية، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وشهد الاحتفال، الذي نظمته الأكاديمية التي تأسست عام 1975، وتعد من أفضل الصروح التعليمية على مستوى الدولة، عدد كبير من الطلبة والطالبات، والكوادر التعليمية.

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