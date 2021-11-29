هيئة تنمية المجتمع تحتفي بخمسين عاماً من الإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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احتفت هيئة تنمية المجتمع بدبي، بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي متوجاً لعقود من التقدم والنجاح والإنجازات في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الخدمات الاجتماعية. وبحضور كبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر الاجتماعي، استعرضت احتفالات الهيئة النهضة الواسعة التي شهدتها العقود الخمسة، وكيف تغير الوجه الحضاري بسرعة سابقت الزمن لتضع الإمارات في قائمة أكثر الدول تقدماً على الصعيد العالمي.

وشارك في الاحتفالات الأطفال من أصحاب الهمم المنتسبين لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، وأطفال موظفي وموظفات الهيئة الأعضاء في حضان هيئة تنمية المجتمع. وتضمنت فعاليات الاحتفالية، التي أقيمت في مركز البرشاء المجتمعي معرضاً بالتعاون مع قرية سند لخمسين لوحة بعنوان «عبارات في حب الإمارات»، عبّر فيها عدد من المواطنين والمقيمين لحبهم للإمارات، وتم ترجمتها برسوم تعبيرية ليقوم أطفال التوحد بتلوينها.

كما تضمنت احتفالية الهيئة عروضاً ثقافية وفقرات تراثية متنوعة أبرزت دور الاتحاد في تحسين الخدمات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وعلى رأسهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين وذوي الدخل المحدود.

وشاركت إدارات الهيئة في تقديم عروض خاصة تعبيراً عن مشاعرهم وسعادتهم باليوبيل الذهبي للدولة، وعزمهم على استقبال السنوات المقبلة بعزيمة أكبر على التطوير والإنجاز.

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