الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين تعم مدن الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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احتفلت عدة مدن في إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الخمسين، ونظمت مدينة كلباء عروضاً فنية وترفيهية احتفالاً بالمناسبة، وقدم عدد من الفنانين أوبريت «إرادة شعب» وأنهت بلدية الحمرية من قيامها بتركيب لوحات مضاءة تعبر عن الفرحة بقدوم هذه الذكرى الوطنية الغالية، فيما عقدت اللجنة التنظيمية الاستعدادات لهذه المناسبة.

وانطلقت الجمعة في حديقة الشاطئ بمدينة كلباء بإمارة الشارقة العروض الفنية والترفيهية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، وشهد الجمهور خلالها عرضاً مبهراً للألعاب النارية وأنشطة ترفيهية بحرية ومسيرة للسيارات والدراجات الكلاسيكية النادرة وحفلاً غنائياً لعدد من الفنانين الإماراتيين والعرب. وحضر الاحتفال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وخالد المدفع، رئيس لجنة الشارقة بعيد الاتحاد الخمسين، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي، رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، وقدمه كل من الإعلاميين وديع محمد وأمل النقبي.

مسيرة للسيارات

وكانت الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين في كلباء قد افتتحت بمسيرة للسيارات والدراجات النارية الكلاسيكية النادرة، التي جابت طرق المدينة ولفتت الأنظار إليها ونالت إعجاب الجمهور، كما جاب الفرسان على صهوات جيادهم أرجاء حديقة الشاطئ حاملين علم الإمارات.

إرادة شعب

وقدم عدد من الفنانين أوبريت «إرادة شعب»، وغنى الفنان فيصل الجاسم ضمن فقراته مجموعة من أعماله الوطنية التي أطربت الجمهور وعززت مشاعر الفخر بالوطن، وخاطب الأوبريت الأجيال الصاعدة، للتأكيد على قيم الاتحاد من خلال قصة تحكي عن كنز في رمال الصحراء، ليكشف أن الكنز الحقيقي هو النشيد الوطني الإماراتي، رمز الاتحاد الذي يجمع إمارات الدولة وشعبها.

«متاحف على الطريق»

وأبهرت عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء شاطئ كلباء الجمهور من المواطنين والمقيمين الذين احتشدوا بالمئات لمتابعتها، وقدمت فرقة الحربية التراثية عروضاً أضفت على الحفل نكهة من الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية.

لوحات مضاءة

وأنهت بلدية الحمرية من قيامها بتركيب لوحات مضاءة تعبر عن الفرحة بقدوم هذه الذكرى الوطنية الغالية على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمدت البلدية إلى تصميم لوحات مضاءة بأشكال وتصاميم مختلفة كتبت فيها عبارات خمسين عاماً علاوة على توشحها بأعلام دولة الإمارات.

من جهة ثانية، عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الحادي عشر للعام 2021، ناقشت خلاله العديد من المواضيع، على رأسها الاطمئنان على استعدادات وجهوزية جميع الجهات والمنافذ فيما يخص استقبال الزوار والقادمين للدولة خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين.

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