كأس اليوم الوطني للقدرة خلفان جمعة يهدي إسطبلات «إم آر إم» اللقب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج الفارس خلفان جمعة خميس، على صهوة الجواد «أفينير لاماجوري» من إسطبلات «إم آر إم»، العائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بلقب سباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كلم، في افتتاح موسم سباقات قرية الإمارات العالمية بالوثبة، أمس، والذي شهد منافسة قوية، بمشاركة 201 فارس وفارسة، من مختلف إسطبلات الدولة، رغبة في بلوغ منصات التتويج.

وجاء فوز الفارس البطل، خلفان جمعة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 4:07:52 ساعات، على الرغم من مركزه المتأخر في المرحلة الأولى، والتي احتل فيها المركز 13، وتقدم في الثانية إلى المركز الرابع، وانتزع الصدارة في الثالثة، والتي حافظ عليها في المرحلة الرابعة الأخيرة، ليتوج باللقب عن جدارة، بعد أن رسم تكتكياً جيداً للسباق.

إجراءات

واحتل المركز الثاني، حميد خليل الحوسني، على صهوة «إس سي كوبيرنيكو»، العائد لإسطبلات الريف، بزمن قدره 4:09:47 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس عبد الله علي العامري، على صهوة «فاغابون دي بولسكي»، من إسطبلات إف 3، بزمن قدره 4:12:33 ساعات.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعلان النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، و لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

مؤشر إيجابي

وقال مسلم العامري إنهم سعداء بالبداية القوية للسباقات، ذاكراً أنها عكست التجهيز الجيد للخيول من قبل الملاك، ورغبة الفرسان في الحصول على المراكز الأولى، مؤكداً أن البداية تعتبر مؤشراً إيجابياً لموسم حافل بالعطاء.

وأثنى العامري على الالتزام التام باللوائح والقوانين من قبل جميع المشاركين، ذاكراً أن ذلك يعتبر دليلاً على الخبرة الكبيرة التي أصبح يتمتع بها الفرسان والفارسات، وأضاف: نعتبره أيضاً تأكيداً على تطور رياضة الفروسية، لأن الالتزام بالقانون مهم للغاية في عملية التطور، ويعبر عن روح التنافس الرياضي، ويقود إلى التألق في السباقات الخارجية.

أهمية اللقب

بدوره، عبّر الفارس خلفان جمعة، عن سعادته بالتتويج، ونيله أول ألقاب قرية الوثبة، ذاكراً أن ما يضاعف سعادته، أهمية اللقب، الذي يحمل اسم مناسبة عزيزة على الجميع، وأبان جمعة، أن السباق كان قوياً، وشهد منافسة شرسة من جميع المشاركين، ذاكراً أن قوة الخيل، بجانب تكتيك المدرب، ساعداه على الفوز.

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