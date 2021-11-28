شرطة أبوظبي تشارك باحتفالات «كليات التقنية» ومسير جبلي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في احتفالات كليات التقنية العليا بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين والتي أقيمت بمبنى كليات التقنية للطالبات في أبوظبي.

وأقيمت ضمن الحفل مسيرة بمشاركة فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة وفرسان الشرطة من إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، وقدم مركز شرطة الشعبية التهاني والتبريكات لطلبة وطالبات الكليات بهذه المناسبة، مشيداً بإنجازات مسيرة الاتحاد الظافرة والتي حققت منجزات عملاقة في المجالات كافة.

وأشاد العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية والتي جعلت للدولة مكانتها الرائدة والمتميزة على الخارطة العالمية في جميع المجالات.

مسير جبلي

نظم فريق التحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي مغامرة مسير جبلي بمشاركة منتسبيها من مختلف الإدارات الشرطية في جبل حفيت في مدينة العين لمسافة 8 كيلومترات. وأوضح مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية أن المسيرة تأتي لتجسيد معاني الولاء والانتماء للوطن في نفوس المنتسبين وتعزيز قيم العطاء في عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت المركز إلى اهتمامه بتنمية مهارات المنتسبين لمثل هذه الرياضات التي تتسم بالتحدي والمغامرة وتشجع على العمل بروح الفريق الواحد والتغلب على الصعوبات والتحديات خاصة على المرتفعات والمنحدرات الجبلية.

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