مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، وسط أجواء وطنية وتراثية، سمت فيها أسمى معاني الوفاء والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة ولمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسون.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر ديوان المؤسسة بدبي الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومديرو الإدارات والأقسام وموظفو المؤسسة وعدد من المراجعين، حيث استهل الحفل الرسمي فعالياته برفع العلم على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات.

وتضمنت احتفالات المؤسسة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية. كما شهدت المستشفيات والمرافق الصحية التابعة للمؤسسة تنظيم احتفالات تضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وترسيخ المعاني الوطنية، وتجسيد الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات.

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