حديقة أم الإمارات تحتفل بـ«رحلة بين الإنجازات» و«السوق»

المصدر: أبوظبي-البيان

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ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستقبل حديقة أم الإمارات زوارها في 2 ديسمبر هذا العام بباقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من «سوق الحديقة»، الذي يقدم للزوار العديد من المنتجات والتجارب العائلية المميزة.

وبالتزامن مع الاحتفالات سيتمكن زوار حديقة أم الإمارات من الاستمتاع بفعالية «رحلة بين الإنجازات» التي تبرز مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على 50 إنجازاً حققتها الدولة على مدى 50 عاماً، ليحظى الزوار بفرصة إثراء معرفتهم وثقافتهم حول مسيرة الإنجازات التي شملت مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومجالات التنمية الشاملة.

وباعتبار الحديقة وجهة مستوحاةً من الإرث الكبير الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي عرف بحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، ستركز فعالية «رحلة بين الإنجازات» بشكل خاص على رؤية الوالد المؤسس وتحديه للطبيعة الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويلها إلى جنة خضراء.

وتنطلق في حديقة أم الإمارات أيضاً فعاليات «سوق الحديقة» بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، والذي يتميز بالعديد من الأنشطة العائلية مثل حلقات رواية القصص حول تاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللوحات والتصاميم الفنية التي تعكس التراث الإماراتي، إلى جانب خيارات الطعام المميزة وغيرها الكثير.

من المقرر أن تقام فعاليات «سوق الحديقة» خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى مارس المقبل، ليقدم للزوار تجربة عائلية مليئة بالمرح والمأكولات والمنتجات وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

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