محمد بن سعود يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة احتفاء وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

حضر الاحتفال الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية بالإمارة وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الإمارات إلى جانب حضور شعبي كبير.

كما حضر الحفل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والقادة العامون للشرطة بالدولة، واللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة عبارات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذه المناسبة التي تعكس باكورة نجاحات وزارة الداخلية على مدار خمسة عقود عززت فيها الأمن والأمان في ربوع الوطن وحافظت على سلامة أبنائه .

وأكد سموه أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية يجسد مشاعر ومعاني الفخر والاعتزاز في ظل الإنجازات العظيمة التي استطاعت الوزارة تحقيقها في الخمسين عاماً الماضية .

تنظيم

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بالمستوى الرفيع للتنظيم والأداء لفقرات هذا الحفل الذي حظي بكل الدعم اللازم وشاركت فيه وزارة الداخلية بمختلف وحداتها والقيادات العامة للشرطة بالدولة وفرقها العسكرية وآلياتها المتطورة.

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