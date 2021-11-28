مدينة عجمان الإعلامية تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: (عجمان- وام)

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أقامت مدينة عجمان الإعلامية الحرة احتفالاً حاشداً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي نظمتها المنطقة خصيصاً لهذه المناسبة.

وأقيم الحفل في مبنى المدينة في منطقة الزوراء بحضور محمود الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والشركاء الاستراتيجيين وموظفي وموظفات المدينة.

وعقب عزف السلام الوطني للدولة رفع محمود خليل الهاشمي في كلمته أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة مجدداً العهد والولاء على مواصلة السير على الدرب في الحفاظ على المنجزات العظيمة التي سطرتها جهود وإخلاص الآباء المؤسسين لدولتنا الحبيبة.

وقال الهاشمي، إن شعب دولة الامارات وجميع المقيمين على أرض هذا الوطن المبارك من حقه أن يفخر بأن له قيادة حكيمة تسهر على أمنه وراحته، وتوفر له سبل العيش الكريم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الكريمة ويهيئ لها سبل الخير والسداد.

كما شهد الاحتفال عدداً من الفقرات المتنوعة والفعاليات والأنشطة الترفيهية وإجراء سحوبات على هدايا قيّمة، كما تضمن تنظيم قرية تراثية، ومعرضاً لمنتجات الأكل الشعبي، بالإضافة إلى عرض بعض الحرف والمشغولات اليدوية الإماراتية القديمة.

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