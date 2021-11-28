«الأهرام العربي» تصدر عدداً خاصاً بمناسبة الـ 50

المصدر: (القاهرة - وام)

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أصدرت مجلة «الأهرام العربي» عدداً خاصاً، أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين ومرور نصف قرن على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي» في افتتاحية العدد الذي حمل عنوان «نصف قرن بتوقيع الشيخ زايد.. مصر والإمارات علاقات استراتيجية» بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ قيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام 1971.

واستعرض نصف قرن مضى على تأسيس دولة الإمارات وبصمة المؤسس التي لا تزال حاضرة بقوة في عقل ووجدان العالم العربي، والتاريخ الحافل بالأحداث المضيئة بين مصر والإمارات قيادةً وشعباً.

وتطرقت المجلة إلى عدد من الموضوعات التي ألقت الضوء على ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ونجاح خلال مسيرة الاتحاد، واستعرضت تاريخ الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة للدولة التي تستلهم مسيرتها من «حكيم العرب» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. وألقت المجلة الضوء على مسيرة التسامح والأخوة الإنسانية والوثيقة التي تم توقيعها في هذا الشأن، وأصبحت بمثابة دستور للتفاهم والتعايش المشترك، منوهةً بمتانة الاقتصاد الإماراتي الذي يعد الأكثر تنوعاً وثراءً في المنطقة، والرقمنة التي طالت جميع مؤسسات الدولة ورسخت أسس التقدم والصعود إلى الفضاء.

ووسط هذه الموضوعات، كانت المرأة الإماراتية عنصراً بارزاً حاضراً لما وصلت إليه من مكانة مرموقة وراسخة في العديد من المجالات، وكذلك السينما الإماراتية التي تسير بخطى ثابتة نحو العالمية.

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