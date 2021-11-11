الاتحاد للطيران تواصل احتفاءها بعام الخمسين مستعرضة إمكانيات أبوظبي في رياضة السيارات

المصدر: البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مرحلتها الثالثة من سلسلة احتفالاتها باليوبيل الذهبي للإمارات. وتستعرض الاتحاد عبر سلسلة فيديوهات مصوّرة استضافتها لأسماء معروفة حول العالم من مشاهير وخبراء في مجالات مختلفة تغطي الفورمولا1، والموسيقى والأزياء، للقاء نظرائهم من الإماراتيين في الدولة.

في الفيديو الافتتاحي ستقوم متسابقة السيارات الإماراتية الأولى، آمنة القبيسي، باستعراض إمكانيات أبوظبي بوصفها أحد وجهات سباقات السيارات العالمية. والقبيسي هي ابنة المتسابق الإماراتي المعروف خالد القبيسي، وتشارك في سباقات احترافية لسيارات فورمولا3، وبشكل أساسي في البطولة الآسيوية للفورمولا3، ولم يتجاوز عمرها الحادية والعشرين بعد.

وقد تعاونت الاتحاد مع آمنة القبيسي لاستضافة الشاب البريطاني سام فين، الخبير برياضة السيارات وصاحب مدونة الفيديو@seenthroughglass على حلبة مرسى ياس. ويُعدّ فين شخصية بارزة على قنوات اليوتيوب منذ عام 2014، ويقدّم محتوى عن رياضة السيارات، مستعرضًا الرحلات على الطريق، واختبارات القيادة والمقابلات واللقاءات المختلفة مع المشاهير. وتستقطب قنواته متابعين مخلصين، يصل عددهم إلى ما يقرب من 5 ملايين متابعًا شهريًا.

في الفيديو نشاهد فين وهو على متن طائرة الاتحاد للطيران بوينغ 787 دريملاينر، درجة الأعمال قادمًا من لندن هيثرو إلى أبوظبي. لتستقبله عند الوصول، مضيفته التي لم يعرف هويتها حتى لحظة اللقاء، وتقوم بتحديه للسباق بسيارات فورمولا1 على حلبة مرسى ياس.

وفي هذا الإطار، تحدّثت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران، قائلة: "تحتضن الإمارات العربية المتحدة تشكيلة مذهلة من أماكن الجذب السياحي، وفي إطار هذا الفيديو حرصنا على تعريف العالم على أحد تلك الجوانب من خلال إلقاء نظرة خاطفة على مشاهد سباقات السيارات، خاصة وأننا نستعد لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي الشهر المقبل."

وأضافت: "مع تخفيف القيود المتسارع الذي يشهده سوق السفر في الآونة الأخيرة، تفتح الإمارات العربية المتحدة ذراعيها للعالم وتدعوهم بكل حب لزيارتها ونأمل أن نتمكن من خلال هذا الفيديو أن نلهم المزيد من عشاق السباق والسيارات لزيارة أبوظبي والاستمتاع بسباق الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس، إلى جانب الكثير غيرها من المناسبات والفعاليات والأنشطة الشيقة الممتدة على مدار العام."

تابعوا آمنة القبيسي وسام فين في تحديهما لتعرفوا الفائز : https://youtu.be/vokLxUCiH20

تجدون المزيد عبر الرابط التالي: https://www.etihad.com/en-ae/campaigns/hosting-the-world-in-the-uae

- انتهى –

ملاحظات للمحررين:

للصور عالية الوضوح: https://eyviscomms.app.box.com/s/isrem2wbyrcgrlw8q8xc9cb9xt4enmyz

تتوافر مقاطع الفيديو للتنزيل والمشاركة عبر الرابط التالي: https://eyviscomms.box.com/s/oieeemya2uc6wyto7vf1epfuxdcrtxku

مزيد من المعلومات حول:

آمنة القبيسي

https://www.instagram.com/amnalqubaisi_official/

سام فين

https://www.youtube.com/c/seenthroughglass

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع الجهة التالية:

المسؤول الإعلامي المناوب

الاتحاد للطيران

هاتف: +97150 818 9596

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