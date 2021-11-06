محمد بن راشد: وصول زايد إلى سدة الحكم في أبوظبي بداية فجر جديد

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن وصول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى حكم إمارة أبوظبي بداية فجر جديد وواقع جديد ومن أكبر المنعطفات في تاريخ المنطقة.





وقال سموه عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: «يوم السادس من أغسطس 1966 لم يكن يوماً عادياً في منطقتنا، بل يعادل في أهميته الكبيرة قيام دولة الإمارات، ووصول الوالد الشيخ زايد إلى سدة الحكم في أبوظبي يعني بداية فجر جديد وواقع جديد، ولعل وصول الوالد الشيخ زايد إلى حكم إمارة أبوظبي كان من أكبر المنعطفات في تاريخ المنطقة ولولا الشيخ زايد ما قامت دولة الإمارات».

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