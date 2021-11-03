لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي تطلق نشاطات بشكل يومي للاحتفال باليوم الوطني الخمسين

المصدر: البيان

لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، تبدأ الاحتفالات باليوم الوطني قبل خمسين يومًا من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، وتدعو المبادرة، التي تحمل شعار "خمسون يوماً للخمسين"، الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من التفعيلات والنشاطات سيتم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الامارات @OfficialUAEND.

وتدعو المبادرة الجميع للاحتفال ومشاركة تجاربهم من خلال استخدام الوسم #احتفالات_الخمسين.

شملت الأنشطة اليومية، التي بدأت اعتبارًا من 13 أكتوبر ، على ما يلي:

1. كن سببًا في سعادة خمسة أشخاص اليوم

2. قم بزيارة اكسبو2020 واجمع 10 أختام من الأجنحة المختلفة

3. اكتب رسالة إلى نفسك في المستقبل

4. تعلم خمس جمل أو كلمات بلغة الإشارة الإماراتية

5. اكتب عبارة "عام الخمسين" بلغتك الأم أو جرب كتابة الجملة بفن الخط العربي الجميل

6. اشتر المنتجات المحلية أو المنتجات المحلية الطازجة

7. تجوّل وشاركنا مكانك المفضل في الإمارات

8. ساهم في تعريف العالم بتراثنا الغني.. قم بزيارة أحد المواقع الثقافية والأثرية المفضلة لديك.

9. جرب القيام بتمارين رياضية تؤديها للمرة الأولى.

10. تبرع بالدم وساعد في إنقاذ حياة الآخرين.

11. ساعد شخصاً محتاجاً اليوم وتبرع بما يزيد عن حاجتك من الملابس والأثاث.

12. قم بزيارة مؤسسة خيرية في منطقتك وتبرع بما تستطيع.

13. قم بزيارة أقرب مكتبة عامة لك واستعر كتاباً من أقرب مكتبة عامة لك

14. ارسم، ابدع أو اكتب قصيدة عن ما يلهمك في وطننا

15. إماراتنا موطنٌ لأكثر من 200 جنسية مختلفة، لكل منها مطابخ ونكهات متنوعة. جرّب طبق جديد أو أصناف لم تقم بتجربتها من قبل.

16. قم باستخدام وسائل المواصلات العامة لتقليل أثرك الكربوني اليوم.

17. لنعبر عن محبتنا لإماراتنا بارتداء إحدى الأزياء أو الملابس أو الزينة التقليدية التي تعبر عن تراثنا وتاريخنا الأصيل.

18. تطوع في إحدى المبادرات الهادفة للمحافظة على بيئتنا مثل تنظيف الشواطئ أو غرس الأشجار.

19. اقتن حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام بدلاً من الأكياس البلاستيكية.

20. متى كانت المرة الأخيرة التي جربت فيها نشاطاً أو هواية جديدة؟

21. هل شاركت في #تحديدبيللياقة؟ 30 دقيقة من الرياضة، 30 دقيقة من الاحتفال.

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