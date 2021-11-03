قطاع الاتصالات .. بوابة العبور للمستقبل واقتصاد المعرفة

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي - غرافيك: أحمد الدياسطي

يرسخ قطاع الاتصالات في الإمارات مكانته محركاً وداعماً رئيسياً للبحث والتطوير والابتكار في الدولة ليكون بوابة عبور الإمارات نحو المستقبل واقتصاد المعرفة والسبيل إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث الاستخدام الكثيف للتقنيات الناشئة والاتجاه نحو تطبيقات المدن الذكية ومجتمع المعرفة ورسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتتمتع الإمارات ببنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وكذلك بنية تشريعية رائدة يدعمها تاريخ يزخر بالخبرات التراكمية وثقافة الريادة والابتكار وصنع المستقبل.

ويعمل قطاع الاتصالات في الإمارات وفق رؤية 2021 وما بعدها من رؤية 2071، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في كل المجالات، كما تهدف إلى تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع، وتعد مشاريع التحول الرقمي جزءاً من هذه الآلية.

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