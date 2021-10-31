محمد الشرقي يهنئ سيف بن زايد باليوبيل الذهبي لـ«الداخلية»

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات دولة الإمارات بالعام الخمسين، التي أقيمت على كورنيش الفجيرة، وانطلقت الفعاليات من الفجيرة كمحطةٍ أولى مروراً بباقي الإمارات.

وهنأ سمو ولي العهد، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا الحدث، مثمناً دور الوزارة في تحقيق الأمن والأمان، ومشيداً بجهود ضباطها وصف الضباط والأفراد في تكاتفهم وعملهم الدائم لتعزيز لحمة المجتمع.

وعبّر سمو ولي عهد الفجيرة عن معاني الفخر والاعتزاز التي تتجسّد في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكداً أن العام الخمسين لدولة الإمارات هو محطة تتويج لأصالة الماضي ورؤى المستقبل، والاحتفاء بما تم تحقيقه من مكتسبات تاريخية وحضارية لدولة الإمارات خلال خمسة عقود، ابتداءً من قيام الاتحاد برؤية وجهود المؤسسين الأوائل، رحمهم الله، واستكمالاً لمسيرة الوطن وترسيخاً لنهضته الشاملة بقيادة حكام الإمارات جميعاً، حفظهم الله.

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