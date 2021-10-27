عام الخمسين تطلق المجموعة المدرسية "تخيل مستقبلك"

المصدر: البيان

في إطار احتفالات عام الخمسين، أطلقت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة حزمة "تخيل مستقبلك"، وهي مجموعة أدوات مدرسية تفاعلية متوفرة عبر الإنترنت تشجع الطلاب للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات من خلال أدوات تصاميم الديكورات والفنون والحرف اليدوية.

وتشجع المبادرة الطلاب والمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحميل هذه الحزمة المدرسية المجانية، والتي تتضمن ملصقات وبطاقات بريدية، ونشرات تفاعلية وبطاقات مكتبية، من الموقع www.UAEYearOf.ae/ar/school.

كما تتضمن الحزمة المدرسية المجانية بطاقة بريدية يمكن للطلاب استخدامها لكتابة رسالة إلى أنفسهم في المستقبل يوضحون فيها خططهم للسنوات الخمسين القادمة. ويمكن بعد ذلك تقديم هذه البطاقات البريدية للطلاب كتذكار بعد التخرج.

وتُعد الحزمة المدرسية الإلكترونية هذه بمثابة أداة مفيدة تهدف إلى إلهام جيل الشباب والصغار للتعرف بشكل خلاق على القيم التي كانت حجر الأساس في رحلة بناء وتطور الإمارات العربية المتحدة عبر الخمسين عامًا الماضية وتوسيع نطاق معرفتهم بوطنهم.

وهي دعوة جادة للمدارس والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في الاحتفال الوطني باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من هذه الحزمة ؛ التي تشمل عناصر مميزة من تاريخ الدولة بغية تثقيف الصغار والشباب حول تاريخ الوطن وتراثه ومستقبله.

يذكر أن "تخيل مستقبلك" هي أحدث مبادرات لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي وهي اللجنة التي تشرف على على أنشطة واحتفالات خاصة بعام الخمسين على مدار العام لإشراك كل من يعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً له.

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