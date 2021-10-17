الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية وعلاقات متميزة

المصدر: البيان

قال صالح السويدي: ترتبط الإمارات والبرازيل بعلاقات ثنائية وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وخصوصاً بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014 إلى البرازيل وزيارة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل لدولة الإمارات في عام 2019، والتي انعكست إيجاباً على كل المجالات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والاستثمارية.

ونتوقع أن تسهم هذه العلاقات الثنائية المميزة والبيئة الجاذبة في نقل العلاقات الاستثمارية إلى مستويات مهمة لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي وأن خطة مشاريع الخمسين والمشاركة البرازيلية القوية في معرض إكسبو ستسهم بدورها في إحداث النقلة النوعية في مستويات الاستثمارات المتبادلة لتحقيق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز