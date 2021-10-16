هيلتون تطلق قائمة طعام «نماء الإمارات» احتفاءً بالخمسين

المصدر: دبي - البيان

عقدت علامة هيلتون شراكة مع منصة «فريش أون تيبل» للتقنيات الزراعية، وذلك لتقديم قائمة الأطباق الجديدة بعنوان «نماء دولة الإمارات». تقدم القائمة ضمن احتفالات الدولة بعيدها الخمسين، وفيما تستقبل مدينة دبي فعاليات معرض إكسبو العالمي لتتوفر الأطباق في الفترة من 20 سبتمبر إلى 5 ديسمبر. تستخدم في الأطباق المكونات المنتجة محلياً لإعداد المأكولات الشهية والمفيدة، والتي ستقدم في 17 فندقاً من فنادق هيلتون في دولة الإمارات، وذلك في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.



فعلى الرغم من بيئتها الصحراوية، تضم دولة الإمارات مئات المزارع، كما تمكّنت من تطوير قطاع زراعي مزدهر يوفر العديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية الطازجة كالفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم. ولا تقتصر مزايا استخدام تلك المكونات المحلية الطازجة في الطهي على مذاقها الرائع لتجربة لا تنسى، فهي تساهم كذلك في دعم المزارعين المحليين والاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وإمكانية تتبع الأغذية، إلى جانب التقليل من البصمة الكربونية للمنتجات.



وفي تعليقها على الأمر، قالت إيما بانكس، نائب الرئيس للتطوير واستراتيجية الأغذية والمشروبات لدى هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة فعاليات إكسبو دبي والاحتفال بعام الخمسين، فإن الوقت مثالي للاحتفاء بالدولة وإبراز التنوع الكبير في منتجاتها الغذائية المحلية. تمثل قائمة الأطباق الجديدة احتفاءً بالطعام والمحاصيل والطهاة في الإمارات، ولا يسعنا الانتظار حتى يعيش ضيوفنا تلك التجربة الرائعة بفضل العديد من الأطباق الحافلة بالنكهة لتأخذهم في رحلة من المذاق المدهش».



وتأكيداً لالتزام علامة هيلتون بدعم المشاريع والشركات المحلية، فإن جميع الأطباق في قائمة «نماء دولة الإمارات» ستقدم في أوانٍ وأطباق مصنوعة محلياً من بورسلان رأس الخيمة.



من جانبه قال أتول تشوبرا، مؤسس منصة «فريش أون تيبل»: «تسرنا الشراكة مع فنادق هيلتون لإطلاق هذه القائمة المميزة وتوفير الأطباق الطازجة المصنوعة من أفضل المحاصيل والمنتجات المحلية لرواد الفنادق. تمثل هذه المبادرة خطوة جريئة للأمام فيما نواصل تحقيق مهمتنا الرامية لتشجيع المزارع المحلية وترسيخ الاستدامة ودعم الأمن الغذائي بدولة الإمارات».



من الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تضم مئات المزارع، وتركّز بشكل كبير على الأمن الغذائي ضمن رؤيتها للمستقبل. ومن هذا المنطلق، تعمل المزارع المحلية على إنتاج مجموعة كبيرة من الخضروات الورقية والخضار عالية الجودة، فيما تنتج مزارع الأسماك نخبة من أفضل أنواع الأسماك لتقدم منتجات مستدامة عالية الجودة باستخدام مزيج من الأساليب التقليدية والتقنيات الحديثة.



وجرى اختيار الأطباق في قائمة «نماء دولة الإمارات» من قبل نخبة الطهاة الموهوبين في فنادق هيلتون، والذين استوحوا الإلهام في تلك الأطباق من المطبخ الإماراتي العريق.

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