دورة تدريبية بعنوان «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»

المصدر: دبي - البيان

نفذت إدارة مراكز التنمية الأسرية في خورفكان بالتعاون مع مؤسسة منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب، دورة تدريبية «افتراضية» بعنوان «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 من أغسطس كل عام، واستعرضت من خلالها مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية التي يمكن إيجازها في رؤية حكومة دولة الإمارات.

وقالت هاجر العيسى - المؤسس والمدير التنفيذي لمنار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب نحتفي بمنجزات المرأة الإماراتية التي باتت نموذجاً ملهماً يحتذى به على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة بات واقعاً لا يعكس إيمان ووعي القيادة الرشيدة فحسب بل مدى وعي المرأة والتزامها بالمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وعلى الصعد كافة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي ذلك من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها وتفعيل دورها في دعم المسيرة الاقتصادية، والتي تتضح من البيانات حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، مضيفة إن ابنة الإمارات نالت نصيباً مرموقاً في الوظائف القيادية والإشرافية في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والوظائف الإدارية والسلك الدبلوماسي والوظائف المهنية والتخصصية وحسب مؤشرات التنافسية العالمية 2020.

وحققت الإمارات تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً ملحوظاً، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداءً على المؤشر، ومركزاً متقدماً في مجال المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تصدرت الريادة في نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمانات الوطنية، وقد رفعت نسبة النساء في مجلس الوزراء ليضم المجلس بين أعضائه وزيرات، وكذلك تحسن نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية الأخرى.

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