«دبي للثقافة» تعلن فعاليات برنامجها الموسيقي 2021

المصدر: دبي - البيان

استعداداً لاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعامها الخمسين والإنجازات العالمية الرائعة التي حققتها الدولة، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فعاليات برنامجها الموسيقي 2021 الذي تنظمه هذا العام تحت شعار «عام الخمسين»، داعيةً جميع الطامحين إلى تنمية شغفهم الموسيقي والانطلاق في آفاق الإبداع من الإماراتيين والمقيمين للانضمام إلى هذا البرنامج المنتظر انطلاقه اليوم ويستمر حتى 29 نوفمبر 2021 ضمن برنامج «دبي للفنون الأدائية» وسيكون البرنامج الموسيقي افتراضياً على برنامج مايكروسوفت تيمز. وقالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في دبي للثقافة:

«نقدم هذا العام ضمن برنامجنا الموسيقي مجموعة مكثفة من ورش العمل التي تتناول الآلات الموسيقية التي تضمها الأوركسترا، وكيفية تناغم وانسجام تلك الآلات لتقديم مقطوعات تعبر عن روح وثقافة الدولة. وسوف يُختتم البرنامج بحفل موسيقي مهيب يقدمه 50 عازفاً عالمياً ضمن أوركسترا الشرق، بقيادة المايسترو محمد حمامي، وذلك تجسيداً للتناغم والرقي الذي تعكسه دولة الإمارات في عامها الخمسين».

وأضافت الجلاف: «نهدف من البرنامج إلى توفير منصة ثرية لدعم المواهب المحلية الواعدة في المجال الموسيقي وتنمية مهاراتهم وصقلها، وتفعيل الحراك الموسيقي في إمارة دبي وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى تعمل على اكتشاف المواهب من الأجيال الجديدة وتمكينها من الاحتراف، ما يسهم في إغناء القطاع بالمواهب الشابة في مجالات الفنون الموسيقية.

والتأسيس لصناعة منتج فني حقيقي يعكس ثقافة وهوية دولة الإمارات، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب، والمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي». ويوفر البرنامج الموسيقي باقة من الورش التدريبية التخصصية التفاعلية تحت إشراف نخبة متميزة من الموسيقيين المخضرمين من الإمارات والعالم العربي، أبرزها أساسيات العزف على طيف من الآلات الوترية، مثل العود والكمان والفيولا والتشيلو، إضافة إلى شرح الإيقاعات الشرقية.

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