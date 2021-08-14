حصة بوحميد: خطة الخمسين تدعم الأسرة

المصدر: (دبي-البيان)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع خلال الـ5 اجتماعات التنسيقية التي كانت حكومة الإمارات عقدتها لمناقشة خطة الاستعداد للخمسين ضمن مسار المجتمع أن التوجه المستهدف، سيفضي إلى تحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات «أسرة مواكبة للتغيرات ومحافظة على هويتها الوطنية».

إن التمكين الاقتصادي والاجتماعي «تنويع مصادر الدخل للأسر من أجل الوصول للتمكين الشامل»، والصناديق الاستثمارية المجتمعية «الادخار السليم من أجل توفير رؤوس أموال تسهم في دعم المشاريع المستقبلية».

وتبقى جودة الحياة أولوية الأجندات الحكومية لأنها المظلة الداعمة والمؤثرة إيجاباً بجودة وتميز أداء مختلف القطاعات، تحقيقاً لأفضل النتائج والمؤشرات.

وتدعم حكومة الإمارات الأسرة في جميع مراحلها، حيث ركزت الاجتماعات التشاورية على شكل «مجتمع المئوية» كنموذج مجتمع عالمي لأسرة متلاحمة ومنتجة تدعم الوصول إلى أفضل مجتمع في العالم، إذ تعمل الحكومة وفق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي ترتقي بمسيرة الريادة «من التنمية إلى التمكين».

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