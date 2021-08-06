الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر سيادة القانون 2020

المصدر: دبي ــ البيان

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 والصادر عن مؤسسة «TheWorld Justice Project» مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام.

ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس «مؤشر سيادة القانون».

ووفقاً للتقرير تقدمت الدولة مركزاً إضافياً عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المركز الـ 18 في العنصر الخاص «بإنفاذ القوانين وتطبيقها»، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي.

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