أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في فبراير الماضي حملتها لاستقطاب الطلبة الجدد تحت شعار «دبلوماسيو اليوبيل الذهبي»، وذلك تزامناً مع بدء استعدادات دولة الإمارات للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد هذا العام، ودعت الأكاديمية، شباب الوطن الراغبين بالعمل في المجال الدبلوماسي بالتقدم بطلباتهم للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في الأكاديمية وبدء رحلة واعدة تخدم وطنهم على أفضل وجه، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الأكاديمية لترجمة توجهات الدولة إلى واقع ملموس عبر التواصل مع الإماراتيين في المجالات المتخصصة من أجل الانضمام إلى الأكاديمية.

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