دعم السلم الدولي والتشبّث بمبادئ الأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

جاء انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة من 2022-2023، عضواً غير دائم بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تتويجاً لمسار الدولة البارز في العمل الإنساني ودعم السلم الدولي والتشبث بمبادئ الأمم المتحدة، كما كما تجسد هذه الثقة حيوية دبلوماسية الإمارات وحضورها اللافت في المحافل الدولية كعامل قوة في بناء علاقاتها الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وشريك فعّال لمواجهة بعض التحديات الحاسمة في عصرنا وأهمها تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز التسامح، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية والأوبئة العالمية، وتسخير كافة إمكاناتها من أجل السلام.

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