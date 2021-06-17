المحتوى الاجتماعي يتصدر الفضاء الرقمي في 2020

المصدر: إعداد - رشا عبدالمنعم

أصدرت أكاديمية الإعلام الجديد التقرير الشامل والأول من نوعه حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة وأبرز المحطات في الإعلام الاجتماعي لعام 2020 مرجعاً أساسياً لتطوير الحضور في الفضاء الرقمي، والمعتمد على أكثر من 200 مصدر ومرجع، واتبع عمليات بحث وتدقيق مكثفة استندت إلى استقصاءات مثبتة، وعمل على إعداده نخبة من أهم المحللين الإعلاميين والباحثين في مجال السياسات العامة والفنون والصحافة وكانت التغييرات في العام الماضي، وخاصة بسبب الجائحة، من أهم المسرعات التي دفعت المنطقة لتبني الممارسات الرقمية على أوسع نطاق.

• 79 %

من الشباب العرب يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع على الأخبار اليومية.

• 65 %

نسبة زيادة عدد متابعي الشخصيات المؤثرة على تطبيق «تيك توك» بين فبراير وأغسطس في 2020.

• 10

علامات تجارية الأفضل بالنسبة للجمهور في كلٍ من الإمارات، والسعودية، ومصر، وعلى رأسها «جوجل» و«واتساب» و«يوتيوب».

• 10

حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للشخص الواحد، للمستخدمين في دولة الإمارات، ما يجعلها الأعلى إقليمياً.

• 3.5

ساعات يومياً متوسط استخدام الفرد وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.

• 44

مليون حساب «فيسبوك» تتصدر بها جمهورية مصر العربية إقليمياً وتحتل المركز التاسع عالمياً في عدد حسابات «فيسبوك».

• 67

مليون مستخدم في المنطقة شهرياً، على تطبيق «سناب شات» بزيادة سنوية بلغت 38% حتى أكتوبر 2020.

• 4 %

مساهمة الاقتصاد الرقمي من ناتج الدخل القومي للمنطقة العربية ككل، مقارنةً بـ22% للمعدل العالمي.

• 5 %

حجم المحتوى الرقمي العربي، رغم التوقعات العالمية أن أكثر من 50% من الفرص الوظيفية ستنبثق بحلول عام 2022 من الاقتصاد الرقمي.

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