المصدر: إعداد - رشا عبدالمنعم

حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 23 أكتوبر 2019، 10 مميزات ينبغي للشخصية الإماراتية أن تتحلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبطبيعة الحال تمثل هذه المميزات التي حددها سموه دستور عمل وأساس نجاح مستقبلي في حقل صناعة المحتوى الرقمي، يكون معينهما وروحهما بالنسبة للمتخصصين بالمجال، مواكبة أحدث التقنيات والتزام المصداقية والأمانة والتسلح بنهج الخير والتمسك بالقيم الإنسانية والأصالة الإماراتية، وتتمثل تلك المميزات في:

1 ــ تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس.

2 ــ تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات.

3 ــ تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث.

4 ــ علمية تستخدم الحجة والمنطق في الحوار.

5 ــ تقدر الكلمة الطيبة والصورة الجميلة والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات.

6 ــ نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.

7 ــ مندمجة مع محيطها العالمي، تتحدث لغته وتتناول قضاياه وتتفاعل إيجابياً مع مستقبله.

8 ــ واثقة من نفسها، تتقبل الاختلاف وتبني جسوراً مع غيرها من الشعوب.

9 ــ تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب.

10 ــ تعشق الوطن وتفتخر به وتضحي من أجله.

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