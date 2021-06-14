مستشفى كند .. رحلة الولادة إلى الريادة

التاريخ:

قبل 61 عاما كانت #الإمارات على موعد مع إنشاء "#مستشفى_كند" الذي يعد أول مستشفى وفقا لرؤية المغفور له الشيخ #زايد_بن_سلطان_آل_نهيان طيب الله ثراه الذي كان لبنة قوية لبناء قطاع صحي وفق أعلى المعايير العالمية.

طباعة Email
↑ أعلى
#