مستشفى كند .. رحلة الولادة إلى الريادة

قبل 61 عاما كانت #الإمارات على موعد مع إنشاء "#مستشفى_كند" الذي يعد أول مستشفى وفقا لرؤية المغفور له الشيخ #زايد_بن_سلطان_آل_نهيان طيب الله ثراه الذي كان لبنة قوية لبناء قطاع صحي وفق أعلى المعايير العالمية.

قبل 61 عاما كانت #الإمارات على موعد مع إنشاء "#مستشفى_كند" الذي يعد أول مستشفى وفقا لرؤية المغفور له الشيخ #زايد_بن_سلطان_آل_نهيان طيب الله ثراه الذي كان لبنة قوية لبناء قطاع صحي وفق أعلى المعايير العالمية.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xpBneLI54E — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 18, 2021

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