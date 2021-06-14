شارع الشيخ زايد 50 عاماً من التطور

التاريخ:

شارع #الشيخ_زايد في #دبي شاهد حي على التطور الكبير الذي شهدته الإمارة في الخمسين عاماً وما حققته من إنجازات جعلت منه مقصدا عالميا لكبار رجال الأعمال والشركات ومسرحا للأعمال السينمائية العالمية.

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