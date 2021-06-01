عبد الله بن زايد: الإمارات تمتلك رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تمتلك اليوم رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية التي حققتها على مدار 5 عقود، وتتطلع خلال الـ 50 عاماً المقبلة إلى مضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة التميز والريادة وصولاً إلى أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.

قصص

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد «عبر تقنية الاتصال المرئي» استعراض مبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة مؤخراً بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم بحث مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد وإطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة وفقاً للركائز الرئيسية للأنشطة الخاصة بعام الخمسين.

قيم سامية

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن جهود القادة المؤسسين أرست دعائم نهضة الوطن وتطوره على مختلف الصعد، مؤكداً أن الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد ستتضمن حزمة من المبادرات المبتكرة التي تعكس روح الاتحاد وقيمه السامية، قيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، التي شكلت ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة كما ستعبر عن تطلعاتها للمستقبل وطموحها الكبير لتحقيق الريادة العالمية. وأشاد سموه بمبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

حضر الاجتماع، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وريم يوسف الشمري المدير التنفيذي لشؤون الإعلام الاستراتيجي بجهاز الشؤون التنفيذية، وسعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وسميرة مرشد الرميثي وكيل المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة.

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