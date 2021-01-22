«شكراً لعطائك» يعتمد 50 مبادرة في يوبيل الإمارات الذهبي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

اعتمد مجلس إدارة برنامج «شكراً لعطائك» خلال اجتماعه الدوري أكثر من 50 مبادرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، كما قرر تحديد مواعيد للاجتماع مع شركاء النجاح لبحث كيفية التعاون لإنجاز المبادرات التي تصب في اتجاهات عدة مثل الطفل والأسرة، المجتمع وأصحاب الهمم لنشر ثقافة التطوع وتقديم المحفزات المطلوبة لتعزيز النجاح وتحقيق الغايات المرجوة في الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع فكرة التحول من برنامج إلى جمعية ذات نفع عام والتطرق إلى جميع المعطيات التي تمهد الطريق للمحافظة على المكتسبات والوصول إلى الأهداف المرجوة والعمل على كل الخيارات التي تصب في المصلحة العليا للوطن، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل بين أعضاء فريق العمل وتقديم المبادرات رسمياً عن طريق النموذج وإرساله عن طريق الإيميل وانتظار موافقة رئيس مجلس الإدارة ومواكبة أهم الأحداث الوطنية والدولية وإطلاق مبادرات بناءة وإيجابية تصب في مصلحة المجتمع.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة سيف الرحمن أمير، رئيس المجلس وكوثر الرحالي وشهاب الحوسني نائبا الرئيس وعاصم محسن وعفراء علي الكتبي وهانم شعبان سالم، أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع بصفة دورية لمناقشة جميع المستجدات ووضع الترتيبات الكفيلة ببلوغ النجاح وإنجاز المشاريع المقررة ضمن أجندة المجلس، والعمل على دعم الابتكار والتميز والحس الوطني وغرس قيم برنامج «شكراً لعطائك» وسط الأعضاء والمجتمع وطرح الأفكار البناءة والهادفة والبحث عن الشركاء للتعاون في مجال نجاح البرامج المقررة.

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