الكرة الإماراتية.. 50 سنة مضيئة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالرياضة والرياضيين طوال السنوات الماضية، مما عزز من قيمة الرياضة وساهم في إحراز العديد من الإنجازات التي يفخر بها الجميع مثل التأهل إلى مونديال إيطاليا 1990، والفوز بفضية وبرونزية آسيا، والفوز بلقب خليجي 18 و21، إلى جانب العديد من الإنجازات على الصعيد الفني والإداري والتنظيمي، وما تزال الطموحات عالية لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة والخمسينية القادمة بإذن الله.

مرحلة جديدة

وبعد مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، ومن ثم اتحاد الكرة، أصبحنا الآن على أعتاب مرحلة جديدة لـ 50 سنة أخرى تدخل خلالها كرة القدم الإماراتية حقبة جديدة تحت رئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي الرئيس الحادي عشر في مسيرة اتحاد الكرة منذ تأسيسه في 1971 والذي صاحب الإعلان عن تأسيس دولة الاتحاد، حيث تم وضع استراتيجية طموحة تواكب أمنيات وتطلعات المرحلة المقبلة.

طموحات للمستقبل

وسيتم وضع المنتخب الأول على الطريق الصحيح لاستعادة زمام المبادرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وتحقيق الاستقرار الفني والإداري لباقي المنتخبات في المراحل السنية المختلفة، واعتماد الآليات المناسبة لدعم مسيرة الأندية في مشاركاتها الخارجية سواء كانت الإقليمية أو القارية، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ورفع كفاءة المنظومتين الإدارية والفنية.

الإنجازات

خلال الخمسين سنة الماضية حققت كرة الإمارات العديد من الإنجازات الخالدة سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية أو الشخصية للأفراد سواء لاعبين أو إداريين وحكام، فيما يلي اهم الإنجازات:

1 - حققت المنتخبات الوطنية العديد من الانجازات والألقاب خلال مسيرتها أهمها: تتويج منتخب الشباب بلقب بطولة غرب آسيا بنيبال 1982 مناصفة مع منتخب العراق.

2 - تأهل المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، بعد اجتياز التصفيات التي أقيمت بنظام التجمع في سنغافورة، ولن ينسى محبو كرة الإمارات يوم 28 أكتوبر 1989، إذ كان شاهداً على الإنجاز الأثمن للكرة الإماراتية على صعيد المنتخب الأول، بالتأهل رسمياً إلى مونديال إيطاليا 1990، بعد التعادل بهدف مع كوريا الجنوبية، وبرأسية (شهيرة) للاعب عدنان الطلياني، وينال الفريق استقبالاً رسمياً من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وفي المشاركة الوحيدة عالمياً للآن، ضمت مجموعة منتخب الإمارات في مونديال 1990 بإيطاليا، كلاً من ألمانيا الغربية (الفائزة بمونديال إيطاليا) وكولومبيا ويوغسلافيا، وسجل المنتخب خلال البطولة هدفين، أحرز الهدف الأول خالد إسماعيل في مرمى ألمانيا الغربية، والهدف الثاني أحرزه علي ثاني في مرمى يوغسلافيا.

3 - كما فاز الفريق بالمركز الثاني في بطولة كأس آسيا عام 1996 وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر باللقب، حيث جلس 60 ألف مشجع في ستاد مدينة زايد الرياضية في حالة صمت تام، وهم يراقبون هدّاف فريقهم حسن سعيد في البطولة، يسدد الكرة على القائم، ويحرم الإمارات من تحقيق انتصار تاريخي في نهائي كأس آسيا 1996، ضد الأشقاء السعوديين.

4 - نجاح منتخب الناشئين في الفوز ببطولة الخليج أعوام 2006 و2009 و2010 و2013 والتأهل إلى مونديال 2009 في نيجيريا.

5 - تتويج المنتخب الوطني بلقب خليجي 18 التي أقيمت في أبوظبي 2007، وخليجي 21 التي أقيمت في البحرين 2013 ولقي المنتخب احتفالات رسمية وشعبية بعد الظفر باللقبين.

6 - تتويج منتخب الشباب ببطولة كأس آسيا للشباب 2008، والتأهل إلى مونديال 2009

7 - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب بطولة الخليج 2010، والفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2010 والميدالية البرونزية 2018.

8 - تتويج منتخب السيدات بلقب بطولة غرب آسيا عامي 2010 و2011

9 - تأهل المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 لأول مرة في تاريخ الكرة الإماراتية.

10 - مشاركة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في ست نسخ من كأس العالم.

11 - أحرز «الأبيض» المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا، بفوزه على نظيره العراقي بنتيجة (3 - 2).

إنجازات الأندية

أما الأندية الإماراتية فلها أيضاً سجل حافل بالإنجازات

1 ــــ تتويج نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الأندية الخليجية 3 مرات أعوام 1992 و2011 و2015

2 ــــ تتويج نادي العين بلقب بطولة الأندية الخليجية 2001 والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2003 للمرة الأولى حتى الآن.

3 ــــ تتويج نادي الجزيرة بلقب بطولة الأندية الخليجية 2007

4 ــــ تتويج نادي الوصل بلقب بطولة الأندية الخليجية 2009

5 ــــ تتويج نادي بني ياس بلقب بطولة الأندية الخليجية 2013

6 ــــ تتويج نادي النصر بلقب بطولة الأندية الخليجية 2014

7 ــــ مشاركة شباب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2009

8 ــــ مشاركة نادي الوحدة في كأس العالم للأندية 2010

9 ــــ مشاركة نادي الجزيرة في كأس العالم للأندية 2017

10 ـــ إحراز نادي العين المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2018.

الاستضافات

أما على صعيد أبرز الأحداث الكروية التي استضافتها الإمارات، فتمثلت في دورة كأس الخليج العربي للمنتخبات 1982 و1994 و2007، ونهائيات كأس آسيا للشباب 1985 و1992 و2012 ونهائيات كأس آسيا للناشئين 1990 ونهائيات كأس آسيا للكبار 1996 و2019، ونهائيات كأس العالم للشباب 2003 ونهائيات كأس العالم للناشئين 2013، وبطولة غرب آسيا للسيدات 2010 و2011 ونهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2012 وكأس العالم للأندية 2009 و2010 و2017 و2018 وكأس القارات للكرة الشاطئية وحفل جوائز الاتحاد الآسيوي عامي 2006 و2016.

إنجازات شخصية

وفي جانب الأرقام الفردية والإنجازات التاريخية للاعبين فقد حصل إسماعيل مطر على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2003، كما حصل أحمد خليل على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا 2008 وجائزة أفضل لاعب آسيوي 2015، ونال عمر عبدالرحمن جائزة أفضل لاعب آسيوي 2016 وعلي مبخوت جائزة هداف كأس أمم آسيا 2015 وجائزة أفضل هداف على المستوى الدولي 2019.

إنجازات تحكيمية

أما الإنجازات التحكيمية للحكام الإماراتيين فتمثلت في تواجد الحكم الدولي علي بوجسيم في كأس العالم 1994 و1998 و2002 والمساعد الدولي عيسى درويش في نهائيات كأس العالم 2006 والمساعد الدولي صالح المرزوقي في نهائيات كأس العالم 2010 وطاقم إماراتي ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2018 بقيادة محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري.

21

توج منتخب الإمارت بكأس خليجي 21 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوز مستحق على نظيره العراقي بهدفين لهدف، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية في البطولة التي أقيمت في يناير 2013 وحقق الأبيض في هذه البطولة إنجازاً تاريخياً آخر، بتحقيق الفوز في جميع مبارياته للمرة الأولى، بينما توج باللقب في عام 2007 بعد أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة أمام عمان.

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