«روح الاتحاد» القيمة الثابتة في فكر وقلب محمد بن راشد

«روح الاتحاد».. تلك القيمة الثابتة التي شكلت في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية يستلهم منها أقول سموه وأفكاره في مناسبات مختلفة.

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روح الاتحاد.. تلك القيمة الثابتة التي شكلت في فكر #محمد_بن_راشد رؤية يستلهم منها أقول سموه وأفكاره في مناسبات مختلفة@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hKidbcplnQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2021

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