«قيم الإمارات» سلسلة جديدة من «البيان»

المصدر: البيان الإلكتروني

مواكبة لمحتوى «اليوبيل الذهبي» الذي تنشره «البيان» ورقياً ورقمياً، تقدم الصحيفة سلسلة جديدة بعنوان «قيم الإمارات»، تستعرض من خلالها القيم التي ولدت من روح الاتحاد وشكلت أسس استقرار المجتمع وأدت إلى ازدهاره ونمائه.

التفاصيل في الفيديو التالي:

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