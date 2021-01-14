«قيم الإمارات» سلسلة جديدة من «البيان»
مواكبة لمحتوى «اليوبيل الذهبي» الذي تنشره «البيان» ورقياً ورقمياً، تقدم الصحيفة سلسلة جديدة بعنوان «قيم الإمارات»، تستعرض من خلالها القيم التي ولدت من روح الاتحاد وشكلت أسس استقرار المجتمع وأدت إلى ازدهاره ونمائه.
التفاصيل في الفيديو التالي:
#قيم_الإمارات سلسلة جديدة من #البيان قريباً.. مواكبة لمحتوى #اليوبيل_الذهبي الذي تنشره الصحيفة ورقياً ورقمياً.#صحيفة_البيان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ajjlMmTWkD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2021
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