"اليوبيل الذهبي" سلسلة جديدة تواكب إنجازات الإمارات

اليوبيل الذهبي سلسلة جديدة من "البيان" تواكب إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة من البدايات ومشاريع النهضة وصولاً لاستشراف المستقبل تابعوها في الصحيفة الورقية وعلى الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية.

#اليوبيل_الذهبي سلسلة جديدة من "#البيان" تواكب إنجازات دولة #الإمارات من البدايات ومشاريع النهضة وصولاً لاستشراف المستقبل تابعوها في الصحيفة الورقية وعلى الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية.#صحيفة_البيان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Na6wWtq4nU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 31, 2020

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