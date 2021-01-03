«البيان» تواكب يوبيل الإمارات الذهبي بسلسلة من الملفات الثرية

المصدر: دبي- البيان

تواكب «البيان» عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وبدءاً من اليوم، بمحتوى ثري جديد، وسلسلة ملفات خاصة تضيء على طموحات وتوجهات وخطط الدولة لصناعة مرحلة جديدة من التفوق العالمي مع بداية الخمسين عاماً الجديدة، في ظل التفاؤل الكبير والطاقات الإيجابية والهمم العالية التي تحفز من خلالها قيادتنا الحكيمة العمل لإنجازات ونقلات نوعية في هذه المرحلة التاريخية، ودعواتها الملهمة لجعل 2021 العام الأعظم في مسيرة الإمارات.

تسلط ملفات «البيان»، ورقياً ورقمياً، الضوء كذلك، على إنجازات ومكتسبات الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، والتي رسمت من خلالها، منذ لحظة التأسيس ولغاية اليوم، قصص نجاح ألهمت من خلالها العالم، في مختلف المجالات، حيث ترصد بالتحقيقات والتقارير والصور والمقالات، مشاريع النهضة والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية، التي حولت الصحراء، وفي وقت قياسي، إلى دولة استثنائية، تعانق الفضاء بمشاريعها العلمية الريادية، وتتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وتنهض بدور دولي مؤثر دبلوماسياً وإنسانياً وقيمياً.

بالإضاءة على هذه الجوانب في عام اليوبيل الذهبي، تسعى «البيان»، كعادتها في خدمة القضايا والأولويات الوطنية، إلى بث مزيد من الإيجابية، عبر إبرازها القيم الحقيقية والأصيلة للإمارات وأبنائها، التي تفوقت على المستحيل لتصنع المعجزات، وفي مقدمتها التلاحم والوحدة والأمل والتفاؤل والإصرار والعزيمة والمثابرة.

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