بدور القاسمي تبحث أولويات خريجي «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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اجتمعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، مؤخراً مع مجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة حديث الانتخاب، ومجلس إدارة نادي الخريجين التنفيذيين المُعيّن حديثاً، بهدف تعزيز المشاركة، وتحديد الأولويات المستقبلية للمجلسين، بما يعزز أهداف الجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: تسهم مثل هذه اللقاءات، في تذكيرنا بالإمكانات اللامحدودة، التي يتمتع بها مجتمع خريجينا.. إن التزامهم بالابتكار والقيادة والتميّز، لا يعكس القيم الأساسية للجامعة الأمريكية في الشارقة فحسب، بل يضع أيضاً معياراً جديداً لما يمكننا تحقيقه معاً.

وفي اجتماعها مع رابطة الخريجين، التقت الشيخة بدور بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وتبادلت معهم وجهات النظر حول مسودة أولية، تحدد أولويات المجلس، والتي ركزت على تطلعاته ورؤيته في تعزيز الروابط القوية بين الخريجين، وتدعيم شبكات العلاقات الشخصية والمهنية بينهم، وإنشاء مجتمع قوي وداعم، يمتد إلى ما بعد التخرج، والاستثمار في الخريجين، من خلال تقديم فرص التعلم المستمر، وبرامج الإرشاد ومبادرات التطوير المهني، فضلاً عن إشراك الخريجين في علاقة طويلة الأمد مع الجامعة. كما سلط المجلس الضوء على العلاقة التكافلية بين الجامعة الأمريكية في الشارقة والخريجين، مُركّزاً على الدور المهم الذي يلعبه الخريجون في دعم الهيئة الطلابية الحالية، والاستفادة في الوقت نفسه من موارد الجامعة وشبكات علاقاتها.

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