6 مناسبات معتمدة للاحتفال بالمدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم قائمة بالمناسبات المعتمدة التي يسمح بتنظيمها في جميع المدارس بمشاركة الطلبة والكوادر التربوية، كما تم توجيه المدارس إلى الالتزام بالفعاليات المعتمدة وتقديم طلبات مسبقة لتنظيم أي أنشطة إضافية تتوافق مع أهداف الوزارة التربوية، وفي الوقت ذاته أصدرت دليلاً يشرح كيفية الاحتفاء بالمناسبات المحددة بهدف ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وشملت القائمة الرسمية للمناسبات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، والتي يمكن تنظيمها في المدارس: «عيد الاتحاد، يوم العلم، يوم الشهيد، يوم زايد للعمل الإنساني، المولد النبوي الشريف، يوم عهد الاتحاد».

كما شدد التعميم على أهمية احترام المناسبات الدينية الكبرى مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى، حيث أوضحت الوزارة أن المدارس يمكنها تنظيم الأنشطة التي تتناسب مع هذه المناسبات، على أن تكون ضمن الأطر التعليمية والثقافية المتبعة في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالتقاليد والقيم الإسلامية والمجتمعية في دولة الإمارات، بحيث تكون الأنشطة متوازنة ومتوافقة مع رؤية الدولة التربوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في التعميم على أنه في حال رغبت أي مدرسة في تنظيم احتفالات أو فعاليات لم ترد في القائمة المعتمدة، يتعين عليها تقديم طلب رسمي للحصول على الموافقة المسبقة، و يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني للجهة التعليمية المختصة، في حال كانت مدرسة خاصة، أما المدارس الحكومية يتم تقديمها إلى قطاع الفرع المدرسي الأول أو قطاع العمليات المدرسية، على أن يتضمن الطلب توضيحاً لطبيعة الفعالية وأهدافها ومدى توافقها مع الأهداف التربوية، ومن ثم تخضع الطلبات للدراسة من قبل الجهات المختصة، وسيتم النظر فيها بعناية لضمان أن تكون جميع الفعاليات المتقدمة متوافقة مع القيم التربوية المعتمدة في الإمارات.

دليل الاحتفالات

وفي إطار دعم الوزارة للمدارس في تنظيم هذه المناسبات، أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلاً شاملاً للاحتفالات المدرسية، يتضمن توجيهات مفصلة حول كيفية الاحتفال بكل مناسبة من المناسبات المذكورة في القائمة، ويأتي هذا الدليل كجزء من جهود الوزارة لتوحيد الأساليب والطرق التي تعتمدها المدارس في تنظيم الاحتفالات، وضمان أن تكون جميع الأنشطة التعليمية فعالة وتلبي الأهداف التربوية.

ويحتوي الدليل على إرشادات دقيقة توضح مراحل التحضير والتنظيم لكل فعالية، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ، مع توصيات حول إشراك الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التدريسية في تنظيم وإدارة هذه الأنشطة. ويشمل أيضًا توجيهات حول نوعية الأنشطة التي يمكن للمدارس اعتمادها في كل مناسبة، بما يعزز الفهم والمعرفة لدى الطلاب بقيم وأهمية كل مناسبة.

وحدد الدليل مدة فعالية يوم العلم ويوم الشهيد بواقع 15 دقيقة، مؤكدة على ضمان انتظام سير العملية التعليمية بكافة الصفوف الدراسية، خلال أيام الاحتفال بهذه الفعاليات، مع وضع ضوابط محددة لتلك الاحتفالات، ومنحت الوزارة المدارس المرونة في تحديد يوم الاحتفال المناسب باليوم الوطني خلال الفترة من 25 الي 28، و تحديد مدة الفعالية من قبل المدرسة بما يتناسب مع طبيعة الاحتفالية، ما تركت للمدارس تحديد مدة فعالية الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الموافق 19 رمضان من كل عام.

ومنحت وزارة التربية والتعليم المدارس مرونة في الاحتفال بالطرق التي تتناسب مع كل مدرسة مع ضمان الالتزام بقواعد الاحتفال المتعارف عليها في دولة الإمارات لفعاليات الإسراء والمعراج، وحق الليلة واليوم العالمي للمعلم، واليوم العالمي لمهارات الشباب، وشهر الإمارات للابتكار، وشهر القراءة، ويوم الطفل الإماراتي، ويوم المرأة الإماراتية، واليوم الدولي للتسامح، ويوم الأم، إضافة إلى يوم السعادة واليوم العالمي للبيئة وساعة الأرض.

وأكدت وزارة التربية والتعليم من خلال تعميمها ودليل الاحتفالات على أهمية التزام المدارس بالقيم الوطنية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى ترسيخها في أذهان الطلاب، حيث تتطلع الوزارة إلى أن تكون هذه المناسبات والأنشطة جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، وأن تساهم بشكل فعال في تطوير شخصية الطلاب وزيادة وعيهم بالتحديات والإنجازات الوطنية.

كما شددت الوزارة على أن الأنشطة المدرسية ليست مجرد فعاليات للاحتفال بالمناسبات، بل هي جزء من منظومة تعليمية تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الطلبة

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