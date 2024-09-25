نهيان بن مبارك يطلق أندية الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات

المصدر: أبوظبي ــ وام

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أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن عن انطلاق أندية الهوية الوطنية في المدارس والجامعات في الدولة، وذلك في إطار سعي الصندوق الحثيث لتفعيل الشعار الذي اتخذه أساساً للعمل وهو «هوية وطنية قوية ومستدامة» دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية.

وقال معاليه خلال الحفل الختامي للبرامج الصيفية لصندوق الوطن وإطلاق أندية الهوية الوطنية.. إن هذا الشعار يمثل في واقع الأمر استجابة لرؤية القيادة، في أن الاعتزاز بالهوية الوطنية، هو اعتزاز بسمات مجتمع الإمارات وخصائصه وفهم عميق لتطلعات هذا المجتمع وطموحاته والمبادئ والقيم وأسلوب الحياة التي يحرص عليها.

وتضمن الحفل تكريم المتميزين من الطلاب والمدرسين وتوزيع أوسمة التميز على المدارس والجامعات والكليات التي شاركت ببرامج صندوق الوطن، كما شمل عرضاً تضمن مهام وأهداف وآلية عمل أندية الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات، إضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية للمدارس والجامعات تناولت مراجعة الأجندة السنوية الخاصة بالأنشطة والمبادرات السنوية، والهيكل التنظيمي والإداري لأندية الهوية الوطنية وآلية التواصل ضمن إطار شبكة أندية الهوية.

حضر الحفل رؤساء الجامعات بالدولة، و500 من طلاب المدارس والجامعات المتميزين، إضافة إلى المدرسين وأساتذة الجامعات، وسعادة ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن.

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