51845 طالباً استفادوا من دعم مؤسسة سعود بن صقر الخيرية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أكدت سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن المؤسسة تحتضن منذ تأسيسها 4 مدارس خيرية في إمارة رأس الخيمة، تقدم تعليماً مجانياً لــ 51845 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، ضمن 29 جنسية من ذوي الدخل المحدود من أبناء المقيمين، وتحرص على توفير جميع مستلزمات المدارس، من كتب وملابس مدرسيه وزي رياضي وقرطاسية وحقائب وأحذية مدرسية، وبرامج صحية وعلاجية ونقل مدرسي.

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وأشارت إلى حرص مدارس المؤسسة على تقديم بيئة تعليمية ذكية، والتي تُعد مرتكزاً أساسياً في نموذج المدرسة الإماراتية، من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة لتذليل كافة العقبات والتحديات، حيث تجسد مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، رؤية شاملة في تقديم تعليم متميز، وبيئة تعليمية محفزة، بتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطويرهم الشخصي والمهني، وتقديمهم إلى ساحات صناعة الأمل والمستقبل لآلاف من الطلبة.

وأضافت: أخذت المؤسسة على عاتقها استحداث وتنفيذ المبادرات الخيرية الداعمة للطلبة ولأسرهم، حيث حققت المؤسسة حلم التعليم لــ 2067 طالباً من ذوي الدخل المحدود والأيتام، ضمن حملة «خلونا نساعدهم»، في تسديد رسومهم الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة.

وشددت على دعم المسيرة التعليمية عبر المدارس الخيرية لتلبية احتياجات جميع الطلاب المقيمين في رأس الخيمة، بهدف تشجيع الطلبة على مواصلة التعليم وفق أعلى المعايير، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ومنحهم الثقة والحافز والدافع، ضمن بيئة تعليمية لاستشراف المستقبل. وأكدت السويدي، خدمة أطفال التوحد، ضمن مركز رأس الخيمة للتوحد، أحد مراكز المؤسسة، وتمكين أصحاب الهمم ضمن نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة، وتعزيز استراتيجية الابتكار، وتبنّي الطلبة الموهوبين والمبتكرين في أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، ودعمها للمعارض الخيرية التي تنفذها المؤسسة.

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