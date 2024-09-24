مبادرة لحصر الطلبة الموهوبين بالذكاء الاصطناعي بالمدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت مدارس حكومية مبادرة تهدف إلى حصر الطلبة الموهوبين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتسعى هذه الخطوة إلى تأهيل هؤلاء الطلبة وتشكيل فرق قادرة على المنافسة في المسابقات المحلية والدولية.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تتناسب مع قدرات الطلاب، مع التركيز على تطوير مهاراتهم في لغات البرمجة المتقدمة مثل Python وJava، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تشمل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة.

وأوضحت إدارات مدرسية أنها ستوفر بعد عملية الحصر برامج تدريبية ذات مستوى عالمي، لتوفر الفرصة للطلاب الموهوبين للتفاعل مع خبراء في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وتستند عملية حصر الموهوبين إلى عدة معايير تشمل القدرات الذهنية والتقنية للطلاب، بالإضافة إلى أدائهم الأكاديمي في مواد العلوم، الرياضيات، وتقنية المعلومات، كما ينظر في المشاركات السابقة للطلاب في مسابقات البرمجة أو الأنشطة ذات الصلة، وذلك لضمان اختيار الطلبة الذين يظهرون إمكانيات كبيرة في هذه المجالات.

وتوقعت إدارات مدرسية أن تسهم هذه المبادرة في اكتشاف جيل جديد من المبدعين في مجال التكنولوجيا، القادرين على تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات العالمية في المستقبل، وبالتالي تعزيز موقع الإمارات كدولة رائدة في الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

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