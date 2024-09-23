تحسّن الانتباه وتزيد التركيز.. مدارس خاصة تطلق حملة توعية بأهمية «وجبة الإفطار»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت العديد من المدارس الخاصة حملة توعية تشمل ندوات وورش عمل تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، لشرح فوائد تناول وجبة الإفطار، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الوجبة في تحسين التحصيل الدراسي وضمان استعداد الطلاب ليومهم الدراسي بكل نشاط وحيوية، حيث أكدت العديد من الدراسات العلمية أن الوجبة المتكاملة تلعب دوراً حيوياً في تحسين الأداء الذهني والبدني للطلاب، وتعدّ أساساً للنجاح الأكاديمي.

وفي دراسة نشرتها مجلة علمية، تم تحليل بيانات أكثر من 25 ألف طالب من 15 دولة مختلفة، بما في ذلك اليابان، ألمانيا، كندا، والبرازيل، أظهرت الدراسة أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام حققوا أداءً أكاديمياً أفضل بنسبة تتراوح بين 12 % و18 % في المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم والقراءة مقارنة بزملائهم الذين يتخطون وجبة الإفطار، كما بينت الدراسة أن الطلاب الذين يتناولون الإفطار كانوا أكثر قدرة على الحفاظ على التركيز والانتباه طوال اليوم الدراسي بنسبة %20، وتحسنت مشاركتهم في الأنشطة الصفية بنسبة بلغت 15 % مقارنة بمن لا يتناولون الإفطار.

ومن جهتها، قالت سارة لويس، مديرة المرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، إن مدرستها تحرص على إرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تحثهم فيها على أهمية تناول أبنائهم لوجبة الإفطار، موضحة أن هذه الوجبة تسهم في تنشيط عملية الأيض وتجديد الطاقة بعد فترة الصيام خلال الليل، وتوفر العناصر الغذائية الأساسية والجلوكوز اللازمين للتعلم والنشاط البدني، وأضافت لويس أن إهمال وجبة الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة وضعف التركيز والانزعاج، مما يؤثر سلباً على عملية التعلم.

بدورها، أكدت جانسي جوسي، مسؤولة العيادة المدرسية في مدرسة نيو دون، على أهمية اختيار الأطعمة الصحية والمتوازنة كجزء من وجبة الإفطار، لافتة إلى أن مدرستها تحرص على توعية الطلبة بشكل يومي حول وجبه الإفطار، وأشارت إلى أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالتعب خلال ساعات الدراسة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيلهم الدراسي.

وقالت المعلمة ياسمين زهرة، متخصصة في التعليم الأساسي، إن وجبة الإفطار ليست فقط غذاء للجسد، بل هي أساس لتحقيق النجاح الأكاديمي، ومن خلال تجربتها في التعليم، لاحظت جمال أن الطلاب الذين يتناولون الإفطار بانتظام يكونون أكثر نشاطاً وقدرة على استيعاب الدروس، وأكثر تفاعلاً مع المعلمين والزملاء.

وأوضحت المعلمة هدى ربيع أن الجهود المستمرة التي تبذلها المدارس لتأكيد أهمية وجبة الإفطار كجزء أساسي من الروتين اليومي للطلاب تُعتبر خطوة حيوية، مشيرة إلى أن التعاون بين المدارس وأولياء الأمور في هذا الجانب هو أمر ضروري لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم قدرات الطلاب، وتساعدهم في تحقيق التفوق الدراسي.

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