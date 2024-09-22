يوم مفتوح لدعم 167 خريجاً في جامعة الوصل

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مكتب الخريجين وأرباب العمل والتوظيف والتسويق بجامعة الوصل صباح أول من أمس فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، لدعم أكثر من 167 من الكوادر الوطنية من خريجي الجامعة، بمشاركة 8 مؤسسات.

وقال الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة، إن تنظيم اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين من خريجي الجامعة يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسب التوطين، والاهتمام بشكل خاص بإتاحة فرص التوظيف أمام الخريجين.

وأوضح أن الفعالية أتاحت فرص التوظيف أمام أكثر من 167 من المواطنين الذين حضروا من خريجي البرامج الأكاديمية بالجامعة، وخريجات برنامج إنجاز من طالبات دبي والفجيرة، حيث تم عمل مقابلات فورية مع المؤسسات المشاركة، ورشح عدد من الخريجين للعمل في تلك المؤسسات.

وأوضحت نورة الجسمي، مديرة برنامج التمكين العقاري، بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن اليوم المفتوح ركز على توظيف أكبر نسبة من المواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز