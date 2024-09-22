أخصائية مختبرات تبتكر خلطة خرسانية أكثر استدامة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نجحت أخصائية المختبرات منال خليل أبو دقر، التي تعمل في مختبر بمجمع زايد التعليمي فرع البرشاء في ابتكار خلطة خرسانية أكثر استدامة، ذات محتوى منخفض من الأسمنت والماء، مما يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون في صناعة البناء.

ولم تكتف بابتكار الخلطة الخرسانية منخفضة الكربون، بل حرصت أيضاً على نقل معرفتها للطلبة بطريقة مبسطة وسلسة، وقامت بشرح أهمية هذا الابتكار وكيف يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون من خلال تقليل كمية الأسمنت والماء المستخدمين في صناعة الخرسانة، وشرحت للطلبة أن تقليل استخدام الأسمنت يسهم بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية التي تصدر أثناء عملية تصنيع «الكلنكر»، وهو المكون الأساسي لمادة الأسمنت، وذلك من خلال تقديم أمثلة واقعية وتجارب معملية.

وأكدت أبو دقر للطلبة أن الابتكار يهدف إلى تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الصادرة من صناعة البناء، مما يسهم في دعم بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وشجعتهم على التفكير بطرق مبتكرة لحل المشكلات البيئية والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، مشيرة إلى أن استدامة الموارد الطبيعية وتقليل النفايات الصناعية هي جزء من هذا التوجه.

وتمكنت أبو دقر من تطوير الخلطة الخرسانية عبر مسارين: الأول هو «استخدام مضاف خرساني أساسه متعدد الكاربوكسيل لتقليل كمية الماء والأسمنت في الخلطة مع المحافظة على المواصفات الفنية نفسها»، والثاني «استخدام مواد بديلة للإسمنت مثل خبث الأفران العالية الحبيبية، الرماد المتطاير، وغبار السيليكا».

وأشارت إلى أن خلطتها خضعت لاختبارات دقيقة في مختبرات إحدى شركات تصنيع مواد البناء في دبي، حيث أظهرت النتائج انخفاض كمية الأسمنت بنسبة 72.2% والماء بنسبة 51.9%، كما أوضحت أن هذه الخلطة تم اختبارها وفق المعايير العالمية وحققت نتائج تفوق الخلطة الخرسانية الاعتيادية.

ونتيجة لهذا الإنجاز، حصلت الأخصائية على المركز الأول في مسابقة البحوث الإجرائية والمشاريع الداعمة لـ»مؤتمر الأطراف «على مستوى الدولة ، وكذلك المركز الأول في إحدى مسابقات «كوب 28 «على مستوى الإمارات الشمالية.

وأعربت أبو دقر عن أملها في تعميم استخدام هذه الخلطة في مصانع الخرسانة والقوالب الجاهزة (البريكاست) بهدف تقليل استخدام الأسمنت والماء والتخلص من المنتجات الثانوية للصناعات الأخرى.

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