3 خيارات لاشتراكات الوجبات الغذائية في «رياض الأطفال»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عدد من رياض الأطفال الحكومية، عن توفير مجموعة من الاشتراكات الخاصة بالوجبات الغذائية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، بهدف تقديم تغذية صحية ومتوازنة للأطفال، ضمن بيئة مدرسية، وتشتمل هذه الاشتراكات على 3 خيارات، تبدأ بالاشتراك الشهري، وصولاً إلى السنوي، وذلك لتلبية احتياجات الأسر المختلفة، وتوفير مرونة في الدفع. وتبدأ العروض بالاشتراك الشهري، الذي تبلغ قيمته 154 درهماً، ويشمل تقديم 22 وجبة، كما يتاح خيار الاشتراك الفصلي بقيمة 510 دراهم، لتقديم 73 وجبة، بينما يعتبر الاشتراك السنوي الأكثر شمولية، حيث يبلغ 1295 درهماً، ويشمل تقديم 185 وجبة على مدار العام الدراسي، وتهدف هذه العروض إلى تشجيع أولياء الأمور على الاستفادة من الوجبات المتاحة لأطفالهم، التي تقدم تحت إشراف إدارة المقصف.

ووفرت رياض الأطفال إمكانية تجربة الاشتراك للأسر لمدة أسبوع واحد، بتكلفة 35 درهماً، ما يتيح لهم فرصة تقييم جودة الوجبات، وتوافقها مع احتياجات أطفالهم، واعتبروا أن هذا الخيار يعد مثالياً للعائلات التي ترغب في اختبار الخدمة قبل الالتزام بأحد الاشتراكات.

محتوى الوجبات

وتتألف الوجبات المقدمة من 5 أصناف غذائية متوازنة، تشمل طبقا رئيساً إلى جانب الفاكهة، العصير، الحليب، أو الماء والتمر، وهذا التنوع يهدف إلى ضمان تقديم وجبة متكاملة تلبي احتياجات الأطفال الغذائية، وتسهم في تعزيز صحتهم.

ولفتت الرياض إلى أنه يحق لأولياء الأمور التواصل مباشرة مع مشرفة المقصف، عبر الرقم المخصص من قبل المدرسة، وذلك للتنسيق حول أي تغييرات مطلوبة في مكونات الوجبات، أو للإبلاغ عن حالات غياب الطفل، وتتوفر قائمة متنوعة من الوجبات، لتتناسب مع جميع الأذواق الغذائية والاحتياجات الصحية للأطفال.

استرداد الاشتراك

ويمكن للأسر استرداد المبلغ المتبقي في حالة إلغاء الاشتراك في أي وقت، مع استلام سند قبض من مشرفة المقصف، وفي حال غياب الطفل عن المدرسة، تقدم الإدارة تعويضاً عن الوجبة المفقودة، إذا تم الإبلاغ عن الغياب قبل الساعة الـ 6 مساءً.

وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الأطفال في رياض الأطفال بتغذية صحية، تسهم في تحسين تركيزهم ومستوى طاقاتهم خلال اليوم الدراسي، وتوفر في الوقت ذاته للأسر راحة البال، وضمان الحصول على وجبة متكاملة لأطفالهم داخل المدرسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز