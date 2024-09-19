كليتا دبي للطب والصيدلة تحتفلان بالطالبات الجدد

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت كلية دبي الطبية للبنات وكلية دبي للصيدلة، باستقبال الطالبات الجدد، للعام الأكاديمي «2024 - 2025»، بمقر مستشفى جامعة دبي الطبية، وحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس.

وبلغ عدد الطالبات الجدد اللواتي انضممن إلى أسر الكليات 162 طالبة، بواقع 86 طالبة في كلية الطب، و60 طالبة في كلية الصيدلة، و16 طالبة في برنامج التمريض.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، خلال حفل استقبال الطالبات، أن رسالة كليات الطب، والصيدلة، وبرنامج التمريض لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تتجسد في رسالات إنسانية كبيرة تحتاج إلى التفاني والإخلاص.

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