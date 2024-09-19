قبول 24 إماراتياً بـ«منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي قبول 24 طالباً إماراتياً في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» للعام الدراسي 2024 – 2025، الذي أطلقته ليقدم فرصة فريدة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين، للمشاركة في مقررات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية، مع فرص لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

ويستهدف البرنامج نخبة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف أنحاء الدولة، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وتولت لجنة من خبراء جامعة نيويورك أبوظبي وقادة المجتمع المحلي اختيار 24 من أصل 60 طالباً متقدماً للحصول على مقعد في برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي.

وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية أهمية البرنامج في تمكين الطلاب المتميزين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

ووصفت البرنامج بأنه منصة فريدة لتطوير مهارات القيادة والإبداع لدى الطلاب، معبرة عن فخرها بالدعم المستمر، الذي تقدمه دولة الإمارات لرعاية قادة المستقبل، الذين سيحملون راية الابتكار والتميز، ويسهمون في تعزيز مكانة الوطن دولياً.

ورحبت فاطمة عبدالله، نائب العميد الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي بالفوج الجديد من الطلاب دفعة 2024 - 2025، موضحة أن برنامج المنحة يسهم في رعاية الطلاب الواعدين، ويقدم لهم فرصاً استثنائية للتعلم وتطوير مهاراتهم القيادية.

وأضافت أنه خلال الأشهر المقبلة يشارك الطلبة في تجارب أكاديمية وقيادية وثقافية متبادلة لن تجهزهم للدراسات العليا فقط، بل ستدعم أيضاً مسيرتهم المهنية المستقبلية، ويتطلع أعضاء هيئة التدريس والموظفون لدعمهم طوال هذه المرحلة المميزة من رحلتهم الأكاديمية. ومنذ تأسيسه في عام 2008 شهد برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي تخريج 16 دفعة دراسية شملت 373 طالباً، التحق 130 منهم ببرامج الدراسات العليا أو تخرجوا فيها، وتابع 15 طالباً منهم دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه، فيما حصل 6 منهم على شهادات عليا إضافية.

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