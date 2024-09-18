جامعة الوصل تعزز فرص منافسة خريجيها في سوق العمل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، أن مكتب الخريجين وأرباب العمل والتوظيف والتسويق بالجامعة نظم ورشة تدريبية بعنوان: «سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية «كرو»، تهدف إلى تعريف الطلبة والخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، لتعزيز فرص منافستهم فيه محلياً وعالمياً. وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه الورش والمحاضرات إلى تهيئة الطالب وتزويده بالمهارات اللازمة وتعريفه ببيئة العمل، ليكون أكثر وعياً بالمتطلبات المهنية في سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الثانية خلال أسبوع، حيث عقدت الجامعة الأسبوع الماضي ورشة بعنوان: «كتابة السيرة الذاتية الفعالة»، بغرض تهيئة الطلبة المواطنين، الذين أوشكوا على التخرج لحضور اليوم المفتوح للتوظيف، الذي تنظمه الجامعة سنوياً في حرمها الجامعي، اليوم الخميس الموافق لـ 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، حيث سيتم إجراء مقابلات للطلبة، وإتاحة فرص التوظيف الفوري.

وقدم الورشة الدكتور محمود مفيد عبد الكريم، مدير التدريب بأكاديمية «كرو» للتدريب، تناول فيها نظرة عامة على سوق العمل في الدولة، واتجاهات التوظيف وإحصاءاته، والصناعات الناشئة، وفرص التوظيف المتاحة، ثم تحدث عن المهارات الناعمة المطلوبة في سوق العمل، وأهمية التعليم والتعلم المستمر، وكيفية الاستفادة من برامج التدريب عبر الإنترنت، كما تطرق المحاضر إلى المبادرات الحكومية الداعمة لبرامج التوطين.

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