بلدية دبي تراقب أغذية المقاصف في 470 مؤسسة تعليمية

المصدر: دبي - وائل نعيم

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بدأت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي مطلع العام الدراسي الرقابة على المقاصف في 470 مؤسسة تعليمية في الإمارة، تشمل الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.

وقال سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«البيان»، إن إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي عقدت اجتماعات مع شركائها الاستراتيجيين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قبل انطلاق العام الدراسي، لاطلاعهم على أفضل الممارسات الرقابية لدى الإدارة في مجال سلامة الغذاء، والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية في إمارة دبي، وتم توزيع دليل المقاصف المدرسية المحدث، الذي أعدته إدارة سلامة الغذاء على المؤسسات التعليمية وموردي الأغذية.

كما تم تنظيم ورش توعوية للمشرفين الصحيين في المؤسسات التعليمية لتعريفهم بمتطلبات الدليل والإرشادات المحدثة ذات الصلة بمعايير التغذية، بما في ذلك حدود السكر المضاف والسعرات الحرارية الإجمالية، ومحتوى الألياف، ومعايير أخرى «لكل وجبة»، إضافة إلى بقية العناصر التغذوية الأخرى، لضمان أن تلبي الوجبات المقدمة للطلاب معايير السلامة الغذائية والجودة.

اشتراطات

وأضاف سلطان الطاهر: تتم عملية الرقابة المتكاملة على الأغذية في المقاصف المدرسية بإمارة دبي في بداية العام الدراسي، وتشمل عدة جوانب لضمان الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية، ومنها التأكد من وجود تصريح تزويد المؤسسة التعليمية بالأغذية، وتواجد المشرف الصحي في المقصف المدرسي، والتحقق من أن مركبات نقل المواد الغذائية معتمدة لدى بلدية دبي، وأن المواد الغذائية المستلمة وطريقة حفظها مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتابع: كما يقوم المفتشون بالتأكد من أن عملية تنظيف وتعقيم الخضار والفواكه والأدوات والأجهزة والأسطح الملامسة للغذاء مطابقة للاشتراطات الصحية ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود قائمة بمسببات الحساسية لكل وجبة غذائية في المقاصف المدرسية، والتأكد من عدم بيع الوجبات غير الصحية ،التي تخالف الاشتراطات التغذوية المعتمدة لدى بلدية دبي.

كما يتم التدقيق على وجود بطاقة البيان التغذوية المستوفية للاشتراطات على جميع المواد الغذائية المعروضة في المقاصف المدرسية، بالإضافة إلى النظافة العامة وعدم تواجد آفات الصحة العامة، والنظافة الشخصية لمتداولي الأغذية في المقاصف المدرسية، والتأكد من وجود المستندات والوثائق والسجلات «شهادات تدريب العاملين، شهادات الصحة المهنية، وجود سجلات تنظيف خزانات مياه الشرب».

وأشار مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي إلى أن عملية الرقابة على أغذية المقاصف في المؤسسات التعليمية في دبي تستمر على مدار العام الدراسي، وفي حالة رصد أي ملاحظة أو مخالفة تتم متابعة تلك المقاصف، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات التصحيحية، وضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للطلبة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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