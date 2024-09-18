في إطار تطوير المنظومة التعليمية.. «التربية» تطلق استبانة لقياس اهتمام الطلبة بعلوم الفضاء

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أطلقت وزارة التربية والتعليم استبانة موجهة لطلبة الصفوف من الـ 9 إلى الـ 12 في المدارس الحكومية لقياس مدى اهتمامهم بالتخصصات العلمية المتعلقة بعلوم الفضاء، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي بما يتماشى مع أهداف حكومة الإمارات في تطوير مجالات الفضاء.

وعممت المدارس الحكومية على الطلبة الاستبانة التي تسعى إلى تحديد توجهات الطلاب إزاء هذا المجال الواعد، حيث تمثل فرصة لفهم اهتماماتهم وتصوراتهم حول دراسة علوم الفضاء ومستقبلها المهني، وتأمل الوزارة أن تكون هذه الخطوة أساساً لتحسين المناهج الدراسية بما يعزز من قدرات الطلاب ويحفزهم على دخول مجالات علمية جديدة.

وتعد الاستبانة جزءاً من رؤية الإمارات 2071 التي تسعى لجعل الدولة رائدة عالمياً في الابتكار والتكنولوجيا، خصوصاً في مجالات مثل الفضاء، وتعكس هذه المبادرة مدى اهتمام الوزارة بتطوير الكفاءات الوطنية الشابة لدعم المشاريع الفضائية، والمبادرات الطموحة التي تعزز مكانة الإمارات كقوة علمية وتقنية على المستوى العالمي.

وتتضمن الاستبانة عدداً من الأسئلة حول مدى وعي الطلاب بعلوم الفضاء، ورغبتهم في متابعة دراسات متقدمة في هذا المجال، وتم توجيه الدعوة للطلاب لملء الاستبانة والمشاركة بفعالية في هذه المبادرة لتقديم رؤاهم حول التخصصات العلمية المستقبلية التي يرغبون في متابعتها، والتي ستسهم في تطوير برامج تعليمية تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

واعتبرت إدارات مدرسية أن هذه الاستبانة فرصة مهمة للطلاب للتعبير عن آرائهم والتفاعل مع التطورات العلمية الحديثة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد للفرص المهنية في مجال الفضاء، وستساعد الوزارة على تطوير سياسات تعليمية تركز على إعداد الطلاب للمستقبل بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة.

وتوقعوا أن تسهم نتائج الاستبانة في توجيه الاهتمام نحو تحسين المناهج الدراسية المتعلقة بعلوم الفضاء، وتحديد الفرص والتحديات التي قد تواجه الطلاب في دراسة هذا التخصص، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار، مما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة في بناء جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة المشاريع الفضائية المستقبلية.

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